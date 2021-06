Kyrgios encara Wimbledon como umas férias: «A seguir vou para as Bahamas...»

Ausente do circuito desde o Open da Austrália, em janeiro, Nick Kyrgios está de regresso à ação em Wimbledon, depois de falhar toda a época de terra batida, piso que já disse várias vezes não apreciar. E apesar de não jogar há uns meses valentes, garante que poucos são os que querem defrontá-lo na primeira ronda em Londres.





"Wimbledon é um torneio que nunca quero perder. Não posso esperar jogar ao meu melhor nível, como há uns anos, não tenho grandes expectativas. Mas sei que ninguém quer jogar contra mim na primeira ronda", atirou o polémico australiano, em conferência de imprensa. "Acredito que posso superar 50 por cento do quadro masculino nesta superfície, sem demasiada preparação."Na primeira ronda Kyrgios vai encontrar o francês Ugo Humbert, frente a quem soma uma vitória e uma derrota, nada que abale a confiança do australiano. "Não quero parecer arrogante, mas isto para mim são umas férias, depois de Wimbledon vou para as Bahamas e logo a seguir vou jogar os torneios de piso rápido nos Estados Unidos. Joguei três torneios num ano e meio e agora vou defrontar o Humbert na primeira ronda, mais um encontro. É divertido. Não me sinto obrigado a jogar, ninguém me obrigou. Fui eu que tomei a decisão."