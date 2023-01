Kyrgios igual a si próprio: sai de cirurgia e mostra o dedo do meio

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nick Kyrgios (@k1ngkyrg1os)

Nick Kyrgios submeteu-se a uma cirurgia ao joelho esquerdo e nas redes sociais mostrou que a cirurgia correu bem. Bem ao seu estilo, o tenista australiano partilhou ainda no hospital uma foto onde mostrava aos seus seguidores o dedo do meio."Cirurgia feita. Vou fazer de tudo para voltar ao meu melhor nível. Para os que realmente querem saber e mandam boas vibrações... amo-vos", escreveu Kyrgios a acompanhar a foto.O australiano falhou o Open da Austrália, precisamente devido a esta lesão no joelho.