Kyrgios: «Por causa da bebida e das festas parece que tenho 57 anos»

Nick Kyrgios garantiu num evento em Los Angeles que vai abandonar a carreira nos próximos cinco anos. O irreverente tenista australiano, de 28 anos, diz que sofre as consequências de uma vida louca. Em 2023 esteve em apenas um encontro, depois de ter sido operado a um joelho, o que o afastou do Open da Austrália e do Torneio de Wimbledon.Quando lhe perguntaram se jogaria até muito depois dos 30, como Novak Djokovic, atirou: "Nem pensar! Não há hipótese de jogar até aos 33! Seria de loucos. Prometo que quando me for embora nunca mais me veem", disse Kyrgios, bem ao seu estilo."O calendário está fora de controlo. Estou a ficar velho. Tenho 28 anos, mas por causa da bebida e das festas, parece que tenho 57", acrescentou.Kyrgios já tinha admitido que há uma coisa que gostaria de fazer antes de pendurar as raquetas: "Ganho um Grand Slam e retiro-me."