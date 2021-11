Kyrgios revela quem é a sua tenista favorita: «Tenho muita química com ela...»

Com a época do ténis a chegar ao fim, muitos jogadores desfrutam já de umas merecidas férias, antes de iniciarem a preparação do Open da Austrália, o primeiro torneio do Grand Slam da temporada. E o polémico Nick Kyrgios vai dando entrevistas...Depois de ter defendido a saída do torneio de Roland Garros do calendário, e de ter dito que "Federer é o Michael Jordan do ténis", o australiano falou agora da sua jogadora preferida. Trata-se de Venus Williams, com quem jogou pares mistos este ano em Wimbledon."Tenho muita química com ela, passámos grandes momentos em Londres. É uma pessoa muito agradável, gosta de NBA, como eu. Considero-a uma autêntica lenda e gostava de ir jantar com ela", explicou o tenista australiano no podcast 'The Boundaries'.Kyrgios revelou também admirar a irmã de Venus, Serena Williams "As irmãs Williams são de outro nível."