Kyrgios sofre lesão num assalto à mão armada e falha Roland Garros

Nick Kyrgios vai falhar Roland Garros, segundo torneio do Grand Slam da temporada, devido a um corte num pé, sofrido durante um assalto à mão armada. A informação foi avançada pelo empresário do tenista, Daniel Horsfall."Durante o assalto, o Nick cortou-se no pé direito. Não sabemos como. Isto resultou num atraso de duas semanas e meia na sua preparação para este Grand Slam", explicou o agente, adiantando que o jogador sofreu a lesão quando foi socorrer a mãe, na sequência de um assalto à casa do tenista, a 1 de maio, em Camberra."Se se mexe em campo a ferida pode abrir outra vez. É uma pena porque o joelho, depois da operação, está fantástico. Ele estava muito bem antes deste acidente", acrescentou Daniel Horsfall.Roland Garros começa dia 22 deste mês, em Paris.