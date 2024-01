Leandro Riedi sagra-se campeão do Oeiras Indoor Open II

O tenista suíço Leandro Riedi sagrou-se este sábado campeão do Oeiras Indoor Open II, ao bater o norte-americano Martin Damm na final do torneio português de categoria 75 do ATP Challenger Tour, no Complexo de Ténis do Jamor.

Depois de superar o português Gastão Elias nas meias-finais, o helvético, que figura no 320.º lugar no ranking ATP, precisou de uma hora e 40 minutos para se impor ao adversário, carrasco de João Sousa nos quartos de final, em dois sets, pelos parciais de 7-6 (8-6) e 6-2.

Enquanto o jovem norte-americano (255.º ATP), de 20 anos, se estreou numa final do ATP Challenger Tour, Leandro Riedi, um ano mais velho, conquistou o seu terceiro título da categoria, em seis finais discutidas.

Na competição de pares, o troféu do Oeiras Indoor Open II foi conquistado pela dupla polaca, constituída por Karol Drzewiecki e Piotr Matuszewski, após o triunfo sobre o indiano Arjun Kadhe e o britânico Marcus Willis, por 6-3 e 6-4.