Lisboa Belém Open: Inês Murta ‘salvou’ o dia

Arrancou ontem mais uma edição do Lisboa Belém Open e Inês Murta foi a única dos 10 portugueses a vencer no primeiro dia de qualifying.





A algarvia de 24 anos (724ª WTA) derrotou a russa Ekaterina Shalimova (500ª) por 6-2, 4-6 e [11-9], marcando duelo na segunda ronda com a sul-coreana Yeon Woo Ku, 831ª, que surpreendeu a portuguesa Francisca Jorge (375ª), por 6-7, 6-1 e [10-8]. Elizabet Hamaily, Madalena Amil, Matilde Jorge, Beatriz Neves e Sara Lança também perderam.No torneio masculino, três derrotas: Luís Faria (774º ATP) perdeu com o alemão Peter Heller (413º), por 6-1, 6-7(5) e 6-4; Henrique Rocha (1825º) cedeu diante do alemão Benjamin Hassan (412º) por 6-2 e 6-4, e Diogo Morais (sem ranking) caiu face ao argentino Santiago Rodríguez Taverna (407º), que se impôs por 6-0 e 6-2.