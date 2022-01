A família de Novak Djokovic deu uma conferência de imprensa na Sérvia, onde manifestou o seu repúdio relativamente a tudo o que aconteceu com o tenista depois da chegada à Austrália, na última quinta-feira. A mãe, o pai e o irmão congratularam-se por o juiz ter revogado a decisão do governo, que queria repatriar o tenista por se ter apresentado no país sem a vacina contra a covid-19."O Novak não fez nada de mal contra as leis australianas, mas foi maltratado da forma que vimos. Em breve conheceremos mais detalhes. Houve um momento em que não sabíamos se ele estava bem, não conseguíamos falar com ele. Todas as mães entendem o quão preocupada eu estava. Esta é a maior vitória da sua carreira", considerou Dijana, a mãe do jogador.O pai, Srdjan Djokovic, foi mais incisivo: "Ao chegar à Austrália retiraram-lhe todos os direitos que tinha enquanto ser humano. Quiseram obrigá-lo a assinar uma extensão do visto para ser deportado para a Sérvia. Não assinou porque não fez nada para que lhe retirassem o visto. Esteve afastado da sua própria equipa e sem telefone. Quando o recuperou falou com os seus advogados, que prepararam uma grande defesa. Esta é uma vitória para o mundo livre, somos todos humanos e temos o direito de dizer o que pensamos sem que haja consequêcias. Ele respeitou as leis do país e tudo o que eles pediram para que pudesse fazer o seu trabalho."Djordje Djokovic, o irmão do tenista, conta que Novak já treinou na Austrália depois da decisão do juiz e que, apesar de "ter sido muitas vezes etiquetado", o sérvio "é o único que defende a liberdade de escolha e fez-se justiça."