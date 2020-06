Mãe de Djokovic sai em defesa do tenista: «O que estão a escrever sobre ele é horrível»

Têm sido dias díficeis para Novak Djokovic. O tenista sérvio tem sido apontado como o principal responsável pelo surto de casos de covid-19 que surgiram em vários desportistas - ele incluído - que estiveram presentes no Adria Tour, torneio de exibição por si organizado. Mas o número 1 do ranking ATP pode contar com o apoio da família. E depois do pai, agora foi a vez da mãe sair em defesa de Djokovic.





"O que estão a escrever sobre ele é horrível, embora já estejamos acustumados. Obviamente têm algo contra ele. parace que estavam à espera que algo assim acontecesse", referiu Dijana, mãe de Djokovic, revelando que apesar do filho e a mulher, Jelena, terem acusado positivo ao covid-19 não apresentam sintomas."Estamos todos bem. Novak deu positivo mas não significa que esteja mal. Ele é jovem, cuida-se muito, por isso é mais fácil lidar com esta situação", afirmou, confirmando que toda a família foi testada ao covid-19."Nós estávamos com ele no Adria Tour e por isso também fizemos testes, assim como as crianças, demos todos negativo", disse.Recorde-se que na quarta-feira o pai do Djokovic atirou as responsabilidades do contágio a Dimitrov , o primeiro a confirmar ter acusado positivo ao novo coronavírus . Já o agente o tenista búlgaro respondeu que a organização é a única responsável pela situação