Mãe de Kyrgios dá chaves do Tesla do tenista a ladrão após ser ameaçada com arma

A mãe do tenista australiano Nick Kyrgios viveu, nos últimos dias, momentos de pânico quando um ladrão lhe apontou uma arma e a forçou a dar-lhe acesso ao Tesla do jogador.Segundo explica o 'The Sun', Norlaila foi surpreendida ao abrir a porta de casa, deparando-se com o homem. Aí, este obrigou-a a passar-lhe as chaves do carro e a dar-lhe algumas instruções para que este o pudesse conduzir e fugir.Depois do susto, Norlaila voltou para dentro de casa e chamou Kyrgios e o seu agente, Daniel Horsfall, que também se encontrava na residência. O tenista australiano recorreu de imediato à aplicação da Tesla e limitou a velocidade do veículo para os 80 km/h, o que terá ajudado posteriormente na perseguição policial.O ladrão, ainda de acordo com a mesma fonte, tentou de tudo para fugir e chegou mesmo a conduzir em contramão, mas acabou por ser apanhado. Vai ser ouvido em tribunal no próximo mês.