Malas de luxo, relógios e até presuntos: os contratos milionários de Carlos Alcaraz fora dos courts

Carlos Alcaraz ganhou 2,7 milhões de euros com a conquista do torneio de Wimbledon, mas o jovem tenista espanhol, de 20 anos, já é uma máquina de fazer dinheiro também fora do court.O talento geracional que rapidamente mostrou convenceu as marcas para firmar contratos milionários, com a Nike e a Rolex ainda quando era menor de idade, mas nos últimos anos o interesse tem sido ainda maior com outras empresas de renome, como a Calvin Klein, a Louis Vuitton, a Audi ou até os famosos presuntos ‘El Pozo’, a associarem-se àquele que promete ser uma das grandes figuras do desporto mundial nos próximos anos.O contrato com a Nike não permite que Carlos Alcaraz use logos que não sejam os da marca no seu equipamento, mas o boné de Juan Carlos Ferrero, que aparece várias vezes durante as transmissões dos encontros do seu jogador, já não tem espaço para mais marcas...O seu empresário, o espanhol Albert Molina, não tem tido mãos a medir. Apostou tudo em Alcaraz quando o jovem espanhol de Múrcia tinha apenas 16 anos e não estará arrependido, sendo que a sua preocupação atualmente... é gerir os milhões que já engrossam a conta bancária do jovem de 20 anos. A equipa de Alcaraz tem privilegiado contratos de longa duração e marcas com tradição de apoio ao ténis, mas a transformação do jogador numa super-estrela planetária pode mudar um pouco esse paradigma.