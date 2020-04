Marat Safin acredita que pandemia é uma conspiração para colocar chips nas pessoas

O antigo número 1 do ténis, Marat Safin acredita numa teoria da conspiração sobre o coronavírus, cujo objetivo é colocar microchips nas pessoas.





Numa conversa com o diário russo 'Sports' através do Instagram, o antigo tenista refere que esta situação "já estava preparada", recordando que "em 2015, Bill Gates falou sobre uma pandemia, que o próximo inimigo era um vírus, não uma guerra nuclear".Marat Safin diz mesmo que o fundador da Microsoft, que alertou o mundo para a necessidade de se preparar para uma pandemia de dimensão mundial, sabia de tudo e que o 5G é parte da conspiração: "A rede 5G começa porquê? Para introduzir nanochips. Vejam o que está a acontecer ao nosso redor. As pessoas estão em pânico, tudo está como deveria ser. Acho que é situação preparada, que nem tudo o que está a ser dito é verdade, mas as pessoas acreditam nas histórias de horror que a televisão mostra."Safin acredita mesmo que esta é a fórmula encontrada para dominar a humanidade. "Está tudo destinado para que as pessoas sejam vacinadas com micro-chips", afirma, acrescentando: "creio que existem homens mais poderosos do que todos esses líderes, Trump, Putin, Merkel... Homens que realmente administram dinheiro, donos do mundo, que assim podem fazer o que quiserem."