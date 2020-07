Maria João Koehler à beira do quadro

Maria João Koehler, seis vezes campeã nacional, vai discutir hoje (10h30) a passagem ao quadro principal da prova que tentará reconquistar, depois de ontem ter aplicado uma bicicleta (6-0 e 6-0) a Sofia Pinto, na segunda de três rondas da fase de qualificação, que continua a decorrer no Complexo do Monte Aventino, no Porto. Koehler, que se retirou em 2018 e voltou apenas para jogar o Nacional, vai defrontar hoje Luísa Pelayo (Boavista).





A ronda marca também o arranque do quadro principal masculino, após Gonçalo Falcão, Illia Stoliar, Afonso Portugal e Daniel Batista terem ultrapassado o ‘qualy’.