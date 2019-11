Mariana Alves deixa arbitragem e torna-se supervisora do circuito WTA

A portuguesa Mariana Alves despediu-se este domingo da arbitragem no último encontro das WTA Finals de Shenzhen, torneio reservado às oito melhores classificadas no ranking mundial, para se tornar supervisora do circuito WTA a tempo inteiro em 2020.





O anúncio da retirada da árbitra portuguesa foi feito após a final vencida pela australiana e líder da hierarquia mundial Ashleigh Barty , frente à ucraniana Elina Svitolina, até então campeã em título e número 8 do ranking.Após mais de 15 anos dedicados à arbitragem internacional, Mariana Alves, um dos 31 árbitros Gold Badge, a categoria máxima da Federação Internacional de Ténis (ITF), vai manter-se em exclusividade na equipa de supervisores do circuito WTA a partir do próximo ano.