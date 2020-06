Matic chama críticos de Djokovic de 'ratos' e avisa: «Em breve, vão voltar a esconder-se»

Nemanja Matic saiu, esta sexta-feira, em defesa de Novak Djokovic, tenista sérvio que tem estado sob crítica após organizar um evento de cariz solidário - o Adria Tour - em Belgrado, sua cidade natal, que acabou por resultar em inúmeros casos positivos à Covid-19 e por ficar manchado na imprensa internacional.





Em mensagem dirigida aos meios de comunicação sérvios, o antigo jogador do Benfica defendeu o compatriota e deixou uma forte mensagem aos críticos do tenista. "Estes últimos dias tenho visto muita gente a atacar o Djokovic porque organizou um torneio em Belgrado. O único reparo que tenho a fazer ao Djokovic é que ele pediu desculpa aos ratos que o criticaram sem qualquer razão. Mas não me preocupo muito com isso porque em breve o gato vai voltar aos courts e os ratos vão voltar a esconder-se", apontou.Recorde-se que após a realização deste evento três tenistas profissionais testaram positivo ao novo coronavírus, foram eles Grigor Dimitrov Borna Coric e Viktor Troicki. Esta sexta-feira, foi a vez do antigo tenista Goran Ivanisevic também apresentarao teste à Covid-19.