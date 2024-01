Medvedev sobre Nuno Borges: «É um grande feito ter derrotado o Grigor Dimitrov»

Daniil Medvedev, terceiro do ranking mundial, derrotou sem grandes dificuldades o canadiano Felix Auger-Aliassime, com os parciais de 6-3, 6-4 e 6-3, rumo aos oitavos de final do Open da Austrália. O português Nuno Borges é o seu próximo adversário, em encontro agendado para esta segunda-feira, mas ainda com hora por definir.O russo, ao ser questionado ainda no court pelo seu próximo encontro, deu valor à vitória do tenista maiato sobre Grigor Dimitrov."Para ser honesto ele acabou de chegar ao circuito, mas uma vez vi-o a jogar com Wu Yibing, há dois anos. Também vi o primeiro set de hoje e ele estava jogar bem e bater o Grigor, que tem estado muito bem ultimamente, é um grande feito. Espero mostrar o meu melhor nível", frisou Daniil Medvedev.