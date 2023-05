Melissa Satta e a lesão de Matteo Berrettini: «Excesso de sexo? Já com Boateng disseram o mesmo»

Melissa Satta, namorada do tenista Matteo Berrettini, assegurou, em entrevista à 'Vanity Fair', que as mais recentes lesões do italiano não estão relacionadas ao "excesso de sexo", frisando que foi acusada do mesmo quando era casada com o futebolista Kevin-Prince Boateng."Insinuaram que a lesão abdominal do Berrettini se devia ao excesso de sexo. É uma coincidência ser a mesma lesão que ele teve em 2021, quando ainda nem o conhecia. Mas de qualquer maneira: tenho mesmo de responder a essa gente?", comentou, antes de recordar aquilo por que passou ao lado de Boateng."Uma vez, com o meu ex-marido que sofria de uma pubalgia, atacaram-me e disseram que tínhamos demasiado sexo e que essa era a causa dos problemas físicos dele", explicou.Apesar de referir que as limitações de Berrettini não estão relacionadas com isso, a modelo garante que o casal gosta de se "divertir". "Divertimo-nos juntos, mas também gostamos de passar a tarde em casa, quando ele treina e eu trabalho. Às 22 horas já estou debaixo dos lençóis a ver um filme. Comigo, se queres sair à noite a meio da semana, não funciona. Dito desta maneira, até parece que o sexo não existe. Não é algo que quantifique, mas asseguro que somos como todos os casais que estão juntos. Estive com o meu ex-marido durante 10 anos e nunca faltou sexo. Depende de como vives a relação", concluiu.