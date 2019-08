Mundiais de Veteranos: 11 portugueses vitoriosos no segundo dia do individual

O ténis é uma das modalidades desportivas portuguesas que luta para que haja igualdade de oportunidades entre géneros mas tradicionalmente há mais jogadores do que jogadoras.



É por isso que o Campeonato do Mundo de Seniores Individual, que a Federação Portuguesa de Ténis está a organizar até ao próximo dia 17 no CIF e no Estádio nacional, está a ser tão importante, como exemplo.



Neste Mundial com 582 jogadores de 49 países inscreveram-se 36 portugueses, com a curiosidade de estarem perfeitamente repartidos entre 18 jogadoras e 18 jogadores.



E nesta segunda jornada, no que se refere unicamente aos quadros principais de singulares, registou-se a mesma curiosidade de as 11 vitórias portuguesas terem sido admiravelmente divididas por cinco jogadoras e seis jogadores.



Em conversa informal e não de entrevista, o diretor de torneio tem uma ideia sobre o assunto. José Carlos Santos Costa, também ele um conhecido jogador de veteranos, já foi selecionador nacional masculino (Taça Davis), diretor-técnico nacional e secretário-geral da FPT.



A sua experiência diz-lhe que «as jogadoras portuguesas seniores têm grande qualidade tenística, por vezes superior à dos homens, quando comparadas com a elite internacional. Por isso é normal que muitas se tenham inscrito no Mundial. Por outro lado, elas agem mais em grupo quando viajam de torneio para torneio. Os homens competem mais isoladamente. E essa realidade acaba por desenvolver o setor feminino sénior».



O certo é que a grande estrela nacional neste Mundial individual pode ser considerada Luísa Gouveia. É quem detém mais títulos internacionais de seniores, melhores classificações, já foi n.º3 mundial e é a atual 25.ª, e neste Campoeonato surge como a 16.ª cabeça de série do quadro de +55.



Hoje, "Nini", como é conhecida no circuito de veteranos, dominou a francesa Isabelle Labadie por 6-3 e 6-2, no CIF, em Lisboa.



O grande resultado do dia veio, no entanto, de Isabel Cunha de Eça, antiga campeã nacional de veteranos que no ano passado não foi defender o seu título de 2017. Hoje, no Estádio Nacional, em Oeiras, no quadro principal de +60, ultrapassou a holandesa Karien Theeuwes, a 10.ª cabeça de série, por 6-2, 5-7 e 7-5.



Uma grande vitória da capitã da seleção nacional (na semana passada) sobre a capitã da Holanda no Mundial por equipas e atual n.º12 do ranking mundial, que este ano já ganhou dois torneios da Federação Internacional de Ténis, em Marbella (Espanha) em março e em Venlo (Holanda) em junho.



As restantes vitórias de jogadoras portuguesas foram as seguintes: Marília Madeira Pinto bateu a neo-zelandesa Jeannette Elley por 6-2 e 6-3; Deolinda Duarte superou a alemã Sabine Henin por 6-2 e 6-1; e a campeã nacional Maria Do Carmo Santos levou a melhor sobre a finlandesa Heli Petaja por 6-2 e 6-2.



Nos torneios masculinos desta 39.ª edição dos Mundiais Individuais, o encontro mais espetacular por parte dos portugueses foi uma maratona de três horas superada por Nuno Delfino, que recuperou de um break abaixo no terceiro set para derrotar o argentino Rafael Collomb por 6-2, 1-6 e 6-3.



"Rafa", dono de um clube na Argentina, é um antigo profissional de ténis mas não competiu neste circuito de veteranos entre 2013 e 2019. Foi uma grande vitória do antigo campeão nacional.



Nuno Delfino compete nos +50, tal como Pedro Martins que derrotou o seu parceiro de pares, Emmanuel Egbeama, por 7-5 e 6-4.



Foi bom ver o simpático nigeriano de volta à competição após «uma paragem de dois anos devido a um acidente de viação e uma recuperação efetuada em Portugal», onde reside, embora já tenha planos para desenvolver um projeto na Nigéria com o antigo selecionador nacional, Luís Sousa, com o apoio da Federação Internacional de Ténis.



Pedro Martins e Emmanuel Egbeama são bons amigos e são parceiros de pares neste Mundial Individual. Quis o sorteio que fossem rivais nos singulares, na primeira ronda, mas a amizade e o bom ambiente foram uma constante.



Ainda nos +50, Vasco Graca vergou o espanhol Juan Gamez por 6-1 e 6-3 e Carlos Santos deu conta do indiano Sudhir Gothe por 6-2 e 7-6 (7/4).



De resto, o atual campeão nacional, Paulo Travassos, continua a mostrar a boa forma exibida na semana passada e arrasou o sueco Harald Kjessler por 6-1 e 6-0, nos +55.



Nos +60 Rui Marques prossegue a sua bela caminhada e após vencer ontem dois encontros na fase de qualificação, hoje passou à segunda ronda do quadro principal ao impor-se ao brasileiro Nelson Germann por 6-2 e 6-2.



Recorde-se que ontem já tinha havido três vitórias de portugueses na primeira ronda: Isabel Pinto (+50), Francisco Carrilho (+60) e João Carlos Parreira (+60).



Os Mundiais Individuais incluem ainda pares femininos, pares masculinos, pares mistos e consolações, num total de 22 torneios em simultâneo e recomeçam amanhã (segunda-feira) no Jamor e no CIF a partir das 9h00.



Para resultados e ordens de jogos é favor consultar o site oficial da Federação Internacional de Ténis, no link: https://www.itftennis.com/seniors/tournaments/tournament/info.aspx?tournamentid=1100044903





Na conta de Facebook do torneio (https://www.facebook.com/ITFSeniorsWorldTennisChampionshipsPortugal2019/) há entrevistas em vídeo com vários jogadores e algumas informações detalhadas sobre os encontros.