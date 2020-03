Nadal encerra academia e escreve emotiva carta aos pais das crianças aí em quarentena

Rafael Nadal encerrou a sua academia de ténis, devido ao coronavírus. Numa carta dirigida aos pais de várias crianças que vivem em permanência no instituto, e que por lá continuam de quarentena, o tenista espanhol explicou a situação, tentando tranquilizar as famílias que devido à pandemia do Covid-19 estão separadas.





"Olá a todos,Espero que estejam bem nestes dias difíceis. Como sabem, temos circunstâncias muito especiais na Academia, já que durante o ano existem jovens jogadores de 42 nacionalidades diferentes. Por razões familiares e logísticas diferentes, eles ficaram aqui e é nossa obrigação e nossa responsabilidade cuidar deles, e por isso fiz por conhecer os seus pais e mães. Nas últimas horas, estivemos em contacto com o Conselho Superior dos Desportos e o Conselho de Saúde das Ilhas Baleares para adotar as medidas apropriadas que estejam de acordo com a Lei Atual. Como resultado dessas conversas, alguns treinadores e pessoal de apoio, cozinha e limpeza, que foram autorizados a realizar quarentena dentro das instalações e, assim, poder cuidar desses jogadores que permanecerão na Academia durante esse período.No sábado, a Academia, a residência dos adultos, o museu, a loja e o restaurante foram fechados ao público, de forma que apenas os jogadores e a equipa de voluntários que já estão dentro das instalações usassem. Ninguém de fora poderá aceder. Dessa forma, tentamos evitar qualquer possível contágio do exterior. Aproveito para enviar uma mensagem de tranquilidade a todos os pais e dizer que os vossos filhos são muito bem cuidados por uma grande equipa de pessoas que deixam a pele a cada minuto para garantir sua saúde. Sei que gostariam de estar com vossos filhos e esperamos que esse momento chegue muito em breve, aproveito a oportunidade para incentivar todos a ficar em casa. São tempos difíceis, mas juntos vamos superá-lo.", refere a carta do tenista espanhol.