Nadal reage à decisão do tribunal sobre o caso de Djokovic: «Montou-se um circo em torno disto»

Rafael Nadal já reagiu à decisão do judicial no caso de Novak Djokovic, que em teoria autoriza o tenista sérvio a entrar no país e a disputar o Open da Austrália."Desportivamente preferia que ele não viesse", disse o espanhol, entre risos, em declarações à rádio 'Onda Cero'. "Mas a justiça falou e eu respeito estas decisões."E acrescentou: "Parece-me perfeito. Nada mais. A justiça é que tem de falar neste caso e eu sou um defensor da justiça. Montou-se um circo em torno disto, com muitas histórias mas, mais do que estar ou não de acordo em algumas coisas com o Djokovic, a justiça falou e ele tem o direito de disputar o Open da Austrália. É o mais justo e assim foi resolvido."Estas declarações foram proferidas antes de se saber que Djokovic foi novamente detido e que o ministro do interior da Austrália tem poderes para, a título pessoal, cancelar o visto do tenista.