Nadal: «Se o Djokovic quisesse, não tinha problemas em entrar na Austrália...»

Rafael Nadal foi a mais recente figura do ténis a comentar toda a polémica em torno de Novak Djokovic, atual número 1 da hierarquia mundial que se encontra retido num hotel na Austráliana chegada ao país.Na opinião do espanhol, vencedor de 20 títulos individuais de Grand Slam, Djokovic poderia ter evitado toda esta novela, assumindo que o sérvio "é livre de tomar as decisões que quer tomar e de assumir as consequências"."Se o Djokovic quisesse, não tinha problemas alguns em entrar na Austrália. Podia ter evitado tudo isso vacinando-se. Ele é livre de tomar as decisões que quer tomar e de assumir as consequências. O Novak sabia as regras do jogo. Por um lado tenha pena dele, mas por outro é preciso não esquecer que ele sabia as regras", atirou."Eu já me vacinei duas vezes, já tive Covid-19 no último mês e passei por todo esse processo. Quem se vacina não tem qualquer problema em entrar na Austrália e jogar. Esse é o meu ponto principal em toda esta conversa. Se te vacinas, jogas. Por isso, vacina-te. O Mundo já sofreu demasiado"