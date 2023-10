Não joga mas pinta que se farta: Emma Raducanu encontra nova 'carreira'

A tenista Emma Raducanu, vencedora do US Open 2021, só regressa à ação no próximo ano. Está a recuperar de intervenções cirúrgicas aos dois pulsos e tornozelos, falhou três Grand Slams este ano e, inevitavelmente, deu uma tremenda queda de 280 lugares no ranking WTA.

Agora trabalha na recuperação e tem colocado todos os treinos e sessões de fisioterapia nas redes sociais. Mas quando juntou um vídeo em que pintava um quadro, que por sinal tem bastante qualidade, 'partiu a internet'.

Recebeu milhares de comentários elogiosos e alguns até garantem que se o regresso aos courts não correr de feição, a britânica pode enveredar por uma nova carreira.