Neuza Silva: «A nossa equipa está preparada para elevar o nível na Billie Jean King Cup»

A seleção portuguesa feminina de ténis mostrou-se este sábado ambiciosa e com vontade de "elevar o nível" na Billie Jean King Cup, na qual vão receber o grupo II da zona Europa-África de segunda-feira a sábado, em Oeiras.

A capitã de Portugal, Neuza Silva, disse em conferência de imprensa que a Grécia, de Maria Sakkari, nona jogadora mundial, ou a Estónia, de Anett Kontaveit, 69.ª, serão os adversários mais 'duros de roer', "as melhores", desde logo como cabeças de série, mas todas são "equipas com um bom nível". "A nossa equipa está preparada para elevar o nível e para deixar os portugueses orgulhosos", declarou a antiga tenista, que vê a seleção como "uma família" que se apresentará "muito forte e muito unida".

A número um nacional, Francisca Jorge (303.ª do ranking mundial), partilha da vontade de "dar tudo" e mostrar, em casa, o nível da seleção "bastante jovem e unida" que se apresentará nesta fase da prova, antiga Fed Cup. Irmã mais nova, Matilde Jorge está habituada ao Complexo de Ténis do Jamor, em Oeiras, onde vai decorrer o torneio, pedindo o "apoio do público para ser uma grande semana".

A seleção conta ainda com Inês Murta, a mais experiente da seleção com 25 anos, Maria Garcia e Angelina Voloshchuk, estas últimas de 16 e 15 anos, respetivamente.

As portuguesas conhecem os adversários no domingo, com o sorteio agendado para as 11:00, e os jogos ocupam a semana, de segunda-feira a sábado, para decidir quais as duas seleções que sobem ao grupo I e qual a que acompanha a Argélia na descida ao grupo II.

Além de Portugal, Estónia e Grécia, estão nesta fase a África do Sul, a Geórgia, Malta, Lituânia, Kosovo, Irlanda, Israel e Bósnia-Herzegovina, com dois grupos formados após o sorteio.