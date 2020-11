Nick Kyrgios confessa depressão: «Sinto falta dos courts mas não vivo nem respiro ténis»

Nick Kyrgios é conhecido no circuito ATP como 'bad boy' e, aos olhos da opinião pública, isso foi algo que nunca o incomodou, mas a verdade parece ser outra. Em entrevista ao 'Sunday Telegraph' o tenista australiano confessou que o ténis é uma modalidade muito solitária, tendo chegado a sofrer uma depressão.





"Acho que a maioria das pessoas não entende o quão solitário o ténis pode ser. Estamos sozinhos no court e não podemos falar com ninguém. Temos de encontrar a solução sozinho e eu tive problemas nesse aspecto", confessa o tenista."Lembro-me de acordar em Xangai há um ano, eram quatro da tarde e ainda estava na cama e os estores fechados. Não queria ver a luz do dia ", revela o atual número 45.º no mundo, assumindo que esteve "gravemente deprimido"."Sentia que não podia confiar em ninguém. Que o ténis era um lugar sombrio e solitário. Muitas pessoas pressionavam-me e faziam com que eu me pressionasse. Simplesmente perdi a alegria de jogar e estava a perder o controlo. Caí em depressão", recorda Kyrgios."Sinto falta dos courts mas não vivo nem respiro ténis", diz o australiano.