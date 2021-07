Nick Kyrgios em Wimbledon: «Isto não é relva, é uma brincadeira»

Nick Kyrgios foi um dos jogadores afetados pelas interrupções em Wimbledon, uns pela chuva, outros pelo prolongamento dos jogos até às 23h00, como foi o seu caso.





O encontro com o francês Ugo Humbert, no court n.º 1, foi interrompido aos 3-3 do quinto set, mas ontem o australiano acabou por vencer, não obstante a falta de ritmo que demosntrou, muito pelo facto de não competir desde o Open da Austrália, em janeiro.Feliz pelo triunfo, Kyrgios não deixou, todavia, de criticar o estado da relva. "Para quem nos vê em casa, isto devia ser rápido. Devia ser um campo de relva, mas não é. É muito lento, muito mesmo. Já não é relva, é uma brincadeira. Tentem melhorar isto, façam um campo de relva."Na segunda ronda o australiano vai defrontar o italiano Gianluca Mager no court n.º 3.