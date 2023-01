Nick Kyrgios publica "foto espantosa" daquilo que estava dentro do joelho

Uma lesão no joelho impossibilita Nick Kyrgios de participar no Open da Austrália . O tenista australiano vai ter de se submeter a uma artroscopia devido a uma pequena rutura no menisco lateral do joelho.Horas depois de anunciar a decisão de desistir do torneio, Kyrgios mostrou nas redes sociais uma fotografia do líquido que teve de ser drenado do joelho."Uma pequena visão do que estava no meu joelho há quatro dias, antes do procedimento de drenagem", escreveu numa 'storie'.Algumas horas antes, Will Maher, fisioterapeuta do tenista, já tinha alertado para "algumas fotografias bastante espantosas" do tratamento feito ao australiano. Maher explicou que foi usada uma seringa "para tentar drenar o quisto" no joelho de Kyrgios, o qual foi causado pela referida rutura no menisco lateral.