Novak Djokovic não entra na discussão do 'GOAT' mas atira: «Sou o melhor»

Com a conquista de Wimbledon, Novak Djokovic igualou Roger Federer e Rafa Nadal como tenista com mais torneios do Grand Slam conquistados e esse feito trouxe novamente à ordem do dia a questão do 'GOAT' (Greatest of All Time - melhor de sempre, em português). Contudo, o sérvio não quer entrar nessa discussão e opta por referir apenas que se sente o melhor... no momento.





"Considero-me o melhor e acredito que sou o melhor. Se não fosse assim, não estaria a falar com confiança sobre os torneios do Grand Slam e sobre fazer história neste desporto. Quanto ao debate sobre se sou o melhor de todos os tempos, deixo isso para outras pessoas. Nos últimos anos disse que era muito difícil comparar as épocas do ténis. Temos diferentes raquetes, tecnologia, bolas, courts. Estamos a jogar em condições completamente diferentes. Não é mesmo jogar na década de 50 e agora, mas é uma honra que muitos considerem o 'GOAT'", assumiu o tenista sérvio.Com 34 anos, Djokovic é o mais novo do trio acima referido - Nadal tem 35 e Federer 39 -, e também aquele que mais tarde venceu o primeiro Grand Slam (apenas em 2008, na Austrália, ao passo que Federer vencera em Wimbledon 2003 e Nadal em Roland Garros 2005). Aos jornalistas, o sérvio revelou o momento em que começou a acreditar que era possível atingir as (outras) duas lendas. "Provavelmente comecei a tentar alcançar esse recorde ao ver como a pouco e pouco ganhava Grand Slams. Há uns anos parecia algo complicado e fora do meu alcance, mas com trabalho consegui. Acreditei sempre que podia jogar o meu melhor ténis em Grand Slams e ter a oportunidade de ganhar qualquer torneio. Sei que tenho um jogo muito completo e ao longo dos anos mostrei que posso ganhar em qualquer superfície. É incrível conseguir, quase de seguida, o recorde de mais semanas como número um e chegar aos 20 Grand Slams. Tudo é incrível, mas sonho sempre em alcançar as coisas mais importantes deste desporto", finalizou.