Novak Djokovic recebe ameaças de morte

O Adria Tour continua a dar dores de cabeça a Novak Djokovic. O tenista sérvio está a ser fortemente criticado por ter organizado o torneio com público, sem os necessários cuidados de higiene e distanciamento social, e agora recebeu ameaças de morte.





Festa noturna de tenistas na Sérvia que agora Dimitrov lamenta: búlgaro contraiu covid-19 Festa noturna de tenistas na Sérvia que agora Dimitrov lamenta: búlgaro contraiu covid-19

A carregar o vídeo ...

Alguns dos tenistas presentes no torneio de exibição em Zadar, na Croácia, deram positivo à covid-19 - Grigor Dimitrov, Viktor Troick, Borna Coric e o próprio Djokovic - depois de terem jogado futebol, basquetebol, de terem convivido com crianças e até terem ido a uma discoteca. A final do evento foi cancelada e o mundo caiu em cima do sérvio, com outros tenistas (e só não) a criticarem violentamente a imprudência.Agora, apareceram mensagens ameaçadoras nas paredes de Split, na Croácia. "Djokovic, morre. O nosso desejo é que morras. Felicitações de Split. Morre", pode ler-se.A mulher de Djokovic deu positivo e o seu treinador, o antigo tenista Goran Ivanisevic também.O jogador emitiu um comunicado a pedir desculpas, mas de pouco serviu para acalmar a ira dos críticos.O antigo tenista alemão Boris Becker, que já foi treinador de Djokovic, defendeu o antigo pupilo em declarações ao jornal inglês 'The Daily Telegraph'."Quero defender o Novak Djokovic. As críticas que está a receber são muito injustas. Todos estavam ali por uma boa causa. Talvez a festa e o jogo de basquetebol não devessem ter sido realizados, mas quando tens 30 anos e vês os teus amigos, queres divertir-te um pouco. Só que quando és filmado isso é sempre perigoso...", disse o antigo número um mundial.