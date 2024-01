Nuno Borges após feito histórico no Open da Austrália: «Não foi fácil adormecer»

Nuno Borges viveu este sábado o momento mais alto da sua carreira, ao bater Gregor Dimitov, 13.º jogador ATP, rumo aos oitavos de final do Open da Austrália. Mais de 24 horas depois, ao maiato de 26 anos ainda lhe parece surreal estar na segunda semana do primeiro torneio do Grand Slam do ano, tendo agendado para a jornada de segunda-feira um duelo diante do russo Daniil Medvedev, número três do Mundo, em plena Rod Laver Arena, a partir das 2h30 da manhã de Portugal Continental (deste domingo para segunda)."Sinto-me bem. Não foi fácil adormecer ontem à noite, mas consegui descansar bem. O prognóstico é bom para amanhã. Estou muito motivado e entusiasmado para jogar, ainda por cima num campo grande. Nem acredito que estou na segunda semana do Australian Open. É seguir em frente e continuar a dar tudo", confessou-nos o tenista português, a partir de Melbourne Park, onde está a viver um verdadeiro torneio de sonho. "Hoje tenho um dia mais tranquilo, não vou treinar muito. Vou manter o ritmo e tentar recuperar bem. O prognóstico é bom para amanhã".Recorde-se que Nuno Borges procura tornar-se no primeiro português de sempre a chegar aos quartos de final de um Grand Slam, tendo já tem garantida a estreia no top 50 do ranking mundial, sendo quase certo que será 47.º na pior das hipóteses.