Nuno Borges apura-se para a segunda ronda em Antuérpia

O tenista português Nuno Borges apurou-se esta quarta-feira para a segunda ronda do torneio de Antuérpia, na Bélgica, ao vencer o alemão Dominik Koepfer num jogo decidido em apenas dois sets.

Borges, número um nacional e 74.º do ranking mundial, superou o 78.º da hierarquia pelos parciais de 7-6 (8) e 6-4, numa partida que teve a duração de um hora e 38 minutos.

O tenista luso, de 26 anos, vai defrontar na segunda ronda outro germânico, no caso Maximilian Marterer, número 127 do ranking mundial, proveniente do qualifying e que na primeira ronda venceu o francês Richard Gasquet, também em dois sets.