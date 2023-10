Nuno Borges com dia extra para preparar a primeira ronda do ATP 250 de Antuérpia

Nuno Borges, n.º1 português e que ontem subiu ao 74º posto ATP, terá mais um dia extra para preparar a primeira ronda do ATP 250 de Antuérpia, na Bélgica. O maiato vai disputar esse encontro apenas amanhã, diante do alemão Dominik Koepfer (78º), depois de lhe terem atribuído ‘late start’ pelo facto de ter competido até domingo em Shenzhen, na China, onde jogou e perdeu a final de um torneio Challenger.Também no circuito ATP, mas em Estocolmo, Francisco Cabral e o novo parceiro de pares, o britânico Henry Patten, avançaram para os quartos de final da variante, ao baterem o cazaque Aleks Nedovyesov e o equatoriano Gonzalo Escobar, por 7-6(3) e 6-4.Nos Challengers, Frederico Silva (230º) caiu na 1ª ronda em Hamburgo frente ao francês Gabriel Debru (328º), por 6-4 e 6-1, ao passo que Gastão Elias (339º) desistiu no qualifying em Santa Féquando quando perdia por 6-3, 4-6 e 4-0 diante do local Alex Barrena (408º).