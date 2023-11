Nuno Borges desce quatro posições no ranking mundial liderado por Djokovic

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O tenista Nuno Borges desceu quatro lugares no ranking mundial, para 78.º, mantendo-se como único português no top 100 da classificação ATP, divulgada esta segunda-feira, que continua a ser liderada por Novak Djokovic.

O tenista sérvio, que no domingo venceu o Masters 1.000 de Paris, garantindo o 40.º triunfo em torneios da categoria, ampliou a vantagem pontual para o espanhol Carlos Alcaraz, segundo classificado, e está prestes a fechar a temporada na liderança do ranking.

Para terminar o ano como número um mundial, Djokovic precisa apenas de vencer um encontro nas ATP Finals, que começam no domingo, em Turim.

Entre os portugueses, Gonçalo Oliveira passou a ser o segundo melhor da hierarquia, depois de ter subido cinco posições, para o lugar 234, imediatamente à frente de Frederico Silva (235), que desceu oito postos.

Ainda no top 200 estão João Sousa, que é 276.º, e Henrique Rocha que, depois de ter iniciado o ano no 850.º lugar, é atualmente 281.º classificado.

No top 10, a uma semana das ATP Finals, o russo Daniil Medvedev, o italiano Jannik Sinner, o russo Andrei Rublev, e o grego Stefanos Tsitsipas mantêm as suas posições no ranking, entre os terceiro e sexto lugares, respetivamente.

O norueguês Holger Rune, que no ano passado venceu Djokovic na final do Masters 1.000 de Paris, é o grande derrotado da semana, ao cair três posições para o 10.º lugar do ranking, que o deixa fora das ATP Finals.

A hierarquia feminina, enquanto decorrem as WTA Finals, continua a ser liderada pela bielorrussa Aryna Sabalenka, afastada nas meias-finais da prova que reúne as oito melhores jogadoras da temporada.

Caso vença a final das WTA Finals, adiada para esta segunda-feira devido às condições atmosféricas, a polaca Iga Swiatek, atual segunda da hierarquia, assumirá a liderança do ranking.

Na final, Swiatek, responsável pelo afastamento de Sabalenka nas meias, vai defrontar a norte-americana Jessica Pegula, atual número cinco do mundo, que garantiu lugar no encontro decisivo ao afastar a compatriota Coco Gauff, terceira do ranking.