Nuno Borges e Inês Murta conquistam título na Figueira da Foz

Nuno Borges e Inês Murta conquistaram, este domingo, o título do terceiro torneio do Circuito Sénior da Federação Portuguesa de Ténis (FPT), que decorreu no Tennis Club da Figueira da Foz, ao baterem Duarte Vale e Francisca Jorge, respetivamente.

Numa final masculina resolvida em uma hora e sete minutos, o tenista da Maia, de 23 anos, superou Vale, de 21 anos, em duas partidas, pelos parciais de 6-1 e 6-1, para arrecadar o segundo título do Circuito Sénior da FPT, depois do triunfo na Vale do Lobo Tennis Academy, em Loulé.

Tal como Nuno Borges, Inês Murta sagrou-se campeã pela segunda vez do Circuito Sénior da FPG, ao derrotar Francisca Jorge em três renhidos 'sets', pelos parciais de 7-5, 4-6 e 6-1.

Naquela que foi a terceira final consecutiva disputada pelas duas, a algarvia e campeã da etapa disputada no Lisboa Racket Centre precisou de duas horas e 31 minutos para levar a melhor diante a tricampeã nacional absoluta e vencedora do primeiro torneio do Circuito Sénior da FPT, em Loulé.