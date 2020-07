Nuno Borges e Tiago Cação jogam final do Campeonato Nacional Absoluto de ténis

Nuno Borges e Tiago Cação vão estrear-se na final do Campeonato Nacional Absoluto de ténis, que se disputa no domingo, após a vitória diante de João Monteiro e da desistência de Frederico Silva, respetivamente.

Na primeira meia-final do torneio dotado de 20 mil euros em prémios monetários, organizado pela Federação Portuguesa de Ténis e disputado no complexo desportivo do Monte Aventino (Porto), Nuno Borges precisou de duas horas e 34 minutos para se impor a João Monteiro em três 'sets', pelos parciais de 4-6, 6-3 e 6-4.

Tiago Cação, por sua vez, após vencer a primeira partida, por 6-3, beneficiou da desistência do primeiro cabeça de série, Frederico Silva, a contas com uma lesão na anca esquerda, quando o marcador assinalava 1-1 no segundo 'set', para assegurar a qualificação inédita para a final.

Na competição feminina, o título será discutido por Inês Murta, que regressa à final do Campeonato Nacional Absoluto cinco anos depois da derrota no derradeiro encontro em 2014 e 2015 no CIF, em Lisboa, e Francisca Jorge, tricampeã nacional.

Para assegurar a qualificação, a algarvia Inês Murta, vencedora do segundo e terceiro torneios do Circuito Sénior da FPT, em Lisboa e Figueira da Foz, ultrapassou Maria Inês Fonte em dois 'sets', por 6-2 e 6-0.

Já Francisca Jorge derrotou Ana Filipa Santos, de 24 anos, em duas partidas, pelos parciais de 6-4 e 6-1, e vai lutar pelo quarto título consecutivo de campeã nacional, após os triunfos em 2017, 2018 e 2019.