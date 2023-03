Nuno Borges entra no top-70 e Alcaraz é o novo número um do ténis mundial

O português Nuno Borges entrou esta segunda-feira pela primeira vez no top-70 do ranking mundial de ténis, num dia em que o espanhol Carlos Alcaraz viu confirmada a subida à liderança da hierarquia.

Um dia depois de conquistar o challenger de Phoenix, o maiato ascendeu 12 lugares e alcançou o 68.º do ranking ATP, a sua melhor posição de sempre.

João Sousa voltou a sair dos 150 melhores tenistas do mundo, apenas pela segunda vez desde outubro de 2021, ao cair oito lugares, ocupando agora o 156.º posto.

Na liderança do ranking ATP passou a estar agora o espanhol Carlos Alcaraz, que ultrapassou o sérvio Novak Djokovic depois de vencer no domingo o Masters 1.000 de Indian Wells, com o grego Stefanos Tsitsipas no terceiro lugar.

No top-10, destaque ainda para a subida ao quinto posto do russo Daniil Medvedev, finalista em Indian Wells, e ao sexto do canadiano Felix Auger-Aliassime.

No ranking feminino, a polaca Iga Swiatek mantém a liderança, seguida da bielorrussa Aryna Sabalenka e da norte-americana Jessica Pegula.