Nuno Borges já está em Portugal. O tenista português chegou ao princípio da noite a Lisboa, depois de uma campanha histórica no Open da Austrália, onde caiu aos pés do russo Daniil Medvedev, número três do ranking, nos oitavos de final."Ainda me pesa no peito o som dos estádios cheios. Mas agora percebi que quando estou a jogar bem posso bater-me com os melhores", confessou o jogador maiato aos jornalistas que o aguardavam no Aeroporto Humberto Delgado. E ali traçou o que quer fazer ainda em 2024. "Os Jogos Olímpicos são objetivo. É uma oportunidade incrível e estou mais focado nisso". Nada que não esteja ao seu alcance, até porque em Melbourne ouviu elogios de Medvedev quanto à sua qualidade."Motivam-me muito, dá-me confiança e faz-me querer mais isto. "