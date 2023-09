Nuno Borges na segunda ronda do torneio de Astana

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O tenista português Nuno Borges apurou-se esta quarta-feira para a segunda ronda do torneio de Astana, ao vencer o cazaque Mikhail Kukushkin, em três parciais.

No torneio de piso rápido do Cazaquistão, o atual 86.º da hierarquia ATP precisou de quase três horas para se impor por 5-7, 7-6 (6) e 6-4, frente ao jogador 'wild card', que ocupa a 246.ª posição no ranking.

Desde Roland Garros, segundo 'major' da temporada, que o tenista luso não triunfava em quadros principais de torneios ATP.

Na próxima ronda, Borges vai defrontar o vencedor do encontro entre o australiano Alexei Popyrin e o norte-americano Sebastian Korda.