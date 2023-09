Nuno Borges nas meias-finais de pares em Chengdu

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O tenista português Nuno Borges, que faz dupla com o francês Arthur Rinderknech, qualificou-se este sábado para as meias-finais da variante de pares do torneio ATP250 de Chengu, na China.

Nuno Borges, que caiu logo na primeira ronda de singulares, ultrapassou os 'quartos' de pares com um triunfo por 6-3, 4-6 e 10-6 face ao britânico Julian Cash e ao norte-americano Robert Galloway, quartos cabeças de série, em uma hora e 16 minutos.

Por seu lado, Francisco Cabral (54.º do ranking em pares) e o brasileiro Rafael Matos, segundos cabeças de série, estrearam-se este sábado na prova, nos 'oitavos' e beneficiaram da desistência dos australianos Christopher O'Connell e Aleksandar Vukic, quando lideravam o primeiro set por 4-0.

Nos 'quartos', a dupla luso-brasileira enfrenta o cazaque Alexander Bublik e o sérvio Miomir Kecmanovic e, em caso de apuramento, mede forças nas 'meias' com Borges e Rinderknech.