Nuno Borges serve bem e entra a ganhar em Bérgamo

Nuno Borges, 96º ATP, entrou com uma vitória de qualidade no Challenger de Bérgamo, em Itália, onde defende o estatuto de segundo cabeça-de-série e um dos naturais candidatos ao título.O maiato, de 25 anos, que depois desta prova vai parar durante semanas antes de voltar a competir no fim de novembro, bateu o eslovaco Jozef Kovalik, ex-top 100 mundial e atual 133º, por 7-5 e 6-3, num encontro em que voltou a servir bem e disparou 13 ases em 11 jogos de serviço.Na 2ª ronda, Borges vai defrontar o vencedor do encontro entre o turco Cem Ilkel e o austríaco Dennis Novak, que medem forças só hoje.