«O comportamento no Adria Tour foi um erro»: o 'mea culpa' de Dominic Thiem

Dominic Thiem foi um dos tenistas que participou da primeira etapa do Adria Tour, em Belgrado, e esta quinta-feira recorreu às redes sociais para fazer um 'mea culpa'. O tenista austríaco assume que o comportamento adoptado durante o evento, que desencadeou vários casos de covid-19 entre os participantes, foi um erro.





"Fiquei em choque ao ouvir o que tinha acontecido no Adria Tour. Jogámos sem público por semanas, por isso ficámos tão felizes por ter público neste evento. Confiámos nas regras estabelecidas pelo governo sérvio relativamente ao covid-19, mas somos muito otimistas. O nosso comportamento foi um erro, agimos de forma muito eufórica. Sinto muito por isso. Desejo uma rápida recuperação a todos os que foram infectados", pode ler-se na mensagem publicada por Dominic Thiem no Instagram.Recorde-se que pelo menos quatro tenistas - Djokovic, Dimitrov, Borna Coric e Viktor Troicki - assim como dois treinadores e ainda o basquetebolista sérvio Nikola Jokic acusaram positivo ao novo coronavírus depois de participarem do Adria Tour.