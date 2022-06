O ingrediente que Nadal não dispensa na sua dieta

Rafael Nadal - que hoje disputa a final de Roland Garros, torneio do Grand Slam que pode ganhar pela 14.ª vez na carreira - mantém-se ao mais alto nível, aos 36 anos, não só graças ao treino e à recuperação, mas também a uma alimentação equilibrada.E no âmbito da nutrição o tenista espanhol revela um ingrediente que tem sempre presente à mesa, mesmo ao pequeno almoço: azeite virgem extra."Esteja onde estiver, procuro sempre azeitonas ou azeite virgem extra. É um alimento imprescindível para mim. Ao pequeno-almoço como tostas com azeite e nas comidas ponho sempre azeite, seja nas saladas ou no peixe. Faz parte da minha dieta e da minha forma de comer. Combinar uma alimentação equilibrada com a prática desportiva torna-te uma melhor pessoa e faz-te sentir melhor", disse o tenista natural de Maiorca numa entrevista concedida ao 'Guía Evooleum', que todos os anos elabora um ranking com os 100 melhores azeites virgem extra de todo o mundo.