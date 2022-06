O momento em que Alexander Zverev se lesionou em Roland Garros

No puede ser



Zverev se rompe en plena batalla feroz con Nadal



Sus gritos son escalofriantes...#RolandGarros pic.twitter.com/c7QyyqL39S — Eurosport.es (@Eurosport_ES) June 3, 2022

Alexander Zverev lesionou-se esta sexta-feira no tornozelo direito , no jogo das meias-finais de Roland Garros. Numa altura em que o duelo com Rafael Nadal - que avançou para a final - estava na reta final do segundo set. Os gritos do alemão, que acabou por sair de cadeira de rodas e depois de muletas, são arrepiantes.