«Ofereceram-me 60 mil euros para gravar um vídeo na cama com Djokovic»

A família de Djokovic organizou uma monumental receção ao tenista no centro de Belgrado no dia em que este bateu o recorde de Roger Federer no número de semanas na liderança do ranking mundial (311). Muitas pessoas juntaram-se no exterior do restaurante do jogador, chamado 'Novak 1', onde jantou com muitos familiares e amigos, com a polémica a ser grande. Contudo, quando se pensava que já era um assunto do passado, eis que rebentou o escândalo.





De acordo com a revista sérvia 'Svet&Scandal' foi planeado um esquema para colocar o casamento de Djokovic em causa. Um homem terá contactado a modelo Natalija Scekic para que esta se filmasse com o tenista na cama.A manequim confirma que foi contactada por um homem que "conhecia da cidade" e que lhe parecia "uma pessoa séria". E se inicialmente pensou tratar-se de um "assunto comercial" depois percebeu que não era assim."Pensei que seria com uma câmara oculta quando me disse que teria de seduzir Novak e gravar tudo mas ele garantiu-me que não me preocupasse que tratava de tudo. Disse-me que podia conseguir 60.000 euros e uma viagem aonde quisesse. Ri-me, esperando que dissesse que era uma brincadeira, mas ele falava muito sério. Senti-me muito ofendida e humilhada", confirmou Natalija Scekic.