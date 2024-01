Open da Austrália: Alexander Zverev afasta Carlos Alcaraz e encontra Medvedev na meia-final

O tenista alemão Alexander Zverev eliminou esta quarta-feira o espanhol Carlos Alcaraz para aceder às meias-finais do Open da Austrália, onde vai defrontar o russo Daniil Medvedev, enquanto as estreantes Dayana Yastremska e Qinwen Zheng têm também lugar garantido.

A encerrar a sessão noturna na Rod Laver Arena, o germânico, número seis do mundo e campeão olímpico, surpreendeu com uma exibição de alto nível, autoritária e muito assertiva, que quase não deu hipóteses a Carlos Alcaraz, derrotado em quatro partidas, pelos parciais de 6-1, 6-3, 6-7 (2-7) e 6-4.

Apesar de ter evitado a conclusão do encontro dos quartos de final quando Zverev serviu a 5-3 no terceiro 'set', o tenista de Múrcia, número dois mundial aos 20 anos, permitiu um 'break' decisivo na quarta partida, permitindo ao alemão garantir pela segunda vez na carreira a presença no 'top 4' do 'Happy Slam', depois da estreia em 2020.

"Estava a defrontar um dos melhores jogadores do mundo, especialmente nos últimos dois anos. Quando estás 6-1, 6-3 e 5-2, começas a pensar. Somos todos humanos e, quando estamos tão perto de ganhar, o cérebro começa a funcionar e nem sempre ajuda. Fico feliz por ter terminado o encontro a vencer", explicou o germânico, após bater pela primeira vez no Grand Slam um tenista do 'top 5' mundial.

O próximo desafio de Alexander Zverev será com o russo Daniil Medvedev (3.º ATP), carrasco do português Nuno Borges na quarta ronda do Open da Austrália, antes de bater hoje o polaco Hubert Hurkacz (9.º ATP) em cinco renhidas partidas, resolvidas por 7-6 (7-4), 2-6, 6-3, 5-7 e 6-4, ao fim de três horas e 59 minutos.

Pela terceira vez nas meias-finais nos últimos quatro anos, o moscovita e duas vezes vice-campeão do 'major' australiano (em 2021 e 2022) vai defrontar Alexander Zverev pela 19.ª vez na carreira, liderando o confronto direto (11-7), sobretudo depois de ter vencido cinco dos seis encontros disputados em 2023.

Na competição feminina, duas tenistas estreantes em meias-finais de torneios do Grand Slam disputarão a primeira vaga na final do 'major' australiano, Qinwen Zheng e Dayana Yastremska.

Enquanto a jovem chinesa, que ocupa o 15.º lugar no ranking WTA aos 21 anos, precisou de três 'sets' para confirmar o favoritismo diante da russa Anna Kalinskaya (75.ª WTA), por 6-7 (4-7), 6-3 e 6-1, a ucraniana Yastremska (95.ª WTA) escreveu mais uma página na sua já histórica caminhada em Melbourne Park.

Depois de passar com distinção a fase de qualificação e atingir pela primeira vez os quartos de final de um 'major', a tenista natural de Odessa derrotou a checa Linda Noskova (50.ª WTA), com os parciais de 6-3 e 6-4, para se apurar de forma inédita para a meia-final nos Antípodas.

Graças ao triunfo, Dayana Yastremska, de 23 anos, tornou-se na primeira 'qualifier' a chegar tão longe no primeiro 'major' da temporada desde 1978, e está a duas vitórias de igualar o feito da britânica Emma Raducanu, quando se sagrou campeã do Open dos Estados Unidos em 2021.