Open São Domingos de Benfica: Matilde Jorge nos 'oitavos' pelo segundo torneio seguido

Matilde Jorge está na melhor fase da sua carreira e hoje (segunda-feira) qualificou-se, pela segunda semana consecutiva, para os oitavos de final de um torneio a contar para o ranking mundial do circuito WTA.



A portuguesa de 17 anos derrotou a sua compatriota Sara Lança por 6-1 e 6-3, no único confronto entre tenistas nacionais no quadro principal do 1.º Open Internacional de Ténis Feminino de São Domingos de Benfica, a realizar-se até Domingo, nos hardcourts do São João Ténis.



A prova de 25 mil dólares em prémios monetários, cerca de 21 mil euros, insere-se no ITF World Tennis Tour, o circuito da Federação Internacional de Ténis, e resulta de uma parceria entre a MP Ténis de Manuel Sousa, a Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica e a Federação Portuguesa de Ténis (FPT).



Matilde Jorge era a grande favorita do encontro entre duas das quatro portuguesas que beneficiaram de "wild cards" (convites) da FPT e justificou esse estatuto, vencendo ao cabo de 1h23 de jogo. Foi o primeiro duelo entre ambas.



A vimaranense que treina no Centro de Alto Rendimento (CAR) da FPT chegou a São Domingos de Benfica motivada pela presença nos quartos de final do Porto Open, na semana passada, a sua melhor prestação de sempre no circuito profissional. É a 1378.ª no ranking mundial, está em crescendo e irá continuar a subir.



Em contrapartida, Sara Lança, de 24 anos, teve o azar de, no mês passado, ter sofrido uma insolação noutro torneio desta categoria (W25), em Montemor-o-Novo, onde perdeu na ronda de qualificação com a tetracampeã nacional, Francisca Jorge. Segundo o seu treinador, Manuel Cavaco, «ainda não conseguiu recuperar totalmente do ponto de vista físico, mas está cheia de vontade». Sara Lança é jogadora do MP Ténis no CIF (Restelo) e ocupa o 1063.º posto do ranking WTA.



«Já tinha visto a Sara jogar, tinha a noção de como era o seu jogo. Acho que ambas jogámos bem, eu tentei ser agressiva, comandar os pontos e isso favoreceu-me», disse a jogadora da seleção nacional da Billie Jean King Cup (ex-Fed Cup), que admitiu sentir-se num bom momento: «Estes encontros (incluindo os do Porto Open) dão-me confiança, como é óbvio, mas o mais importante é sentir-me bem a jogar, sentir-me bem em campo».



Vasco Antunes, treinador do CAR, que acompanha de perto o setor feminino, acrescentou que «quando duas portuguesas se defrontam há sempre um fator de pressão extra. Acho que foi um bom encontro e ela soube gerir bem essa pressão, o que resultou num jogo de bom nível de parte a parte e estou satisfeito com o resultado».



Matilde Jorge prepara-se agora para medir forças nos oitavos de final com a finlandesa Anastasia Kulikova, que hoje impôs-se à oitava cabeça de série, a japonesa Akiko Omae, por 6-3 e 6-1.



Não é um resultado surpreendente porque é certo que Omae já foi top-200 mundial e está no 316.º posto, mas não está em boa forma. Este ano disputara oito encontros e perdera-os todos, incluindo em Montemor-o-Novo, Figueira da Foz e Porto. Aliás, na semana passada, no Porto Open, foi Matilde Jorge a batê-la, alcançando, então, a sua melhor vitória de sempre em termos de ranking.



Anastasia Kulikova, a 393.ª no ranking WTA (o seu melhor de sempre), que nasceu na Rússia e só em 2018 começou a representar a Finlândia, será uma adversária mais complicada.



No outro encontro de hoje, referente à primeira ronda do quadro principal, em que esteve envolvida outra portuguesa, Carolina Azadinho, de apenas 18 anos, procurava apenas a sua sétima vitória em encontros de torneios do ITF World Tennis Tour (incluindo fases de qualificação).



A jogadora do MP Ténis (até maio representava a Escola de Ténis Jamie Caldeira), que ainda é júnior e não está classificada na tabela WTA, soçobrou diante da indiana Riya Bhatia, por 6-2 e 6-2, em 1h17. Riya Bhatia tem 23 anos, é a 364.ª no ranking mundial e já possui três títulos internacionais no seu palmarés, incluindo um de 25 mil dólares.



Esta manhã concluiu-se a fase de qualificação, na qual estiveram presentes nove portuguesas. Inês Oliveira foi a única a passar à segunda e última ronda, mas foi eliminada pela dinamarquesa Olga Helmi, a sexta cabeça de série do qualifying, pelos parciais de 6-1 e 6-1, em 55 minutos.



Amanhã (terça-feira) prossegue – e deverá concluir-se – a primeira ronda de singulares, a partir das 9h30, com a presença de Elizabet Hamaliy, uma jogadora que ainda aparece como ucraniana, mas que reside há uma década em Portugal.



Vasco Costa, o presidente da FPT, garante que «está terminado o processo de naturalização, já estamos a tratar do seu passaporte, pode já dizer-se que é portuguesa e treina no CAR». Elizabet Hamaliy também recebeu um "wild card" da FPT e defronta a brasileira Ingrid Gamarra Martins, que no a no passado ganhou o torneio de pares da Figueira da Foz, ao lado da sua conceituada compatriota Bia Haddad Maia.