Os milhões que Rafael Nadal embolsou por vencer o Open da Austrália

Os torneios do Grand Slam são os mais bem pagos em todo o circuito e este ano o Open da Austrália tinha um total de 75 milhões de dólares (cerca de 67,2 milhões de euros) como prize-money total. Mais 3,5 por cento do que em 2021.Rafael Nadal, na qualidade de vencedor do torneio, vai receber um cheque no valor de 2,58 milhões de euros, ao passo que Daniil Medvedev, o finalista, levará para a Rússia 1,4 milhões de euros.Os valores dos quadros masculinos e feminino são os mesmos, pelo que a australiana Ashleigh Barty, que ontem venceu o torneio de senhoras, colocando um ponto final em 44 anos de jejum aussie na prova, embolsou os mesmos 2,58 milhões de euros que Nadal.