Os novos factos que podem tramar Djokovic: se tinha covid por que não estava em isolamento?

Pai de Djokovic revela: «Ele está preso, não tem uma muda de roupa nem onde lavar a cara» Pai de Djokovic revela: «Ele está preso, não tem uma muda de roupa nem onde lavar a cara»

A carregar o vídeo ...

A 17 dezembro não só esteve numa, rodeado de crianças e sem máscara, como ainda compareceu numa cerimónia nos correios da Sérvia para ser homenageado com um selo.A 18 de dezembro recebeu o troféu 'Campeão dos campeões 2021' do jornal 'L'Équipe', participou numa sessão fotográfica e também deu uma entrevista ao jornal.O tenista está retido num modesto hotel para imigrantes ilegais em Melbourne, depois de as autoridades alfandegárias da Austrália lhe terem negado a entrada no país, por não estar vacinado.O jogador apelou da decisão para o tribunal federal e deverá ser ouvido esta segunda-feira (por volta das 23 horas em Portugal Continental). Entretanto, centenas de pessoas têm estado concentradas no exterior do hotel, a exigir a libertação do número um mundial.Djokovic, de 34 anos, é o atual detentor do título no Open da Austrália, um torneio que venceu 9 vezes. O sérvio quer evitar a deportação e participar no evento, que arranca dia 17 deste mês, onde pode conquistar o 21.º torneio do Grand Slam da carreira. A acontecer, seria um recorde.