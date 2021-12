Pai de Novak Djokovic volta à carga

Novak Djokovic continua a alimentar as dúvidas sobre a sua participação no primeiro Grand Slam de 2022. E, como se isso não bastasse, o seu pai continua a aparecer na televisão sérvia para agudizar ainda mais os rumores… “Eles [australianos] têm de decidir se querem ou não deixar o meu filho Novak jogar o Australian Open. Se acharem que ele não deve jogar, então têm de responsabilizar-se por essa decisão. Ele ganhou o torneio nove vezes e quer ganhá-lo de novo, mas têm de deixar que ele possa competir. O Novak vai sempre fazer aquilo que achar melhor para ele, ninguém conseguirá impor-lhe opiniões”, disparou Srdjan Djokovic, dando claramente a entender que o filho não está vacinado e está à espera de uma autorização especial do país para poder viajar.

Também Craig Tiley, diretor da Tennis Australia e ‘chefe’ do Australian Open, falou sobre o nº1 do Mundo. Se Djokovic jogar o Australian Open é porque está vacinado ou tem exceção médica. Não falei com ninguém a nível médico, mas se estiver cá é porque cumpre as condições”.