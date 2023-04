Pedro Sousa anuncia que este é o seu último Estoril Open

Pedro Sousa, um dos melhores jogadores portugueses de todos os tempos, olímpico, finalista ATP e ex-top 100 mundial, anunciou este sábado que vai retirar-se do ténis daqui a duas semanas, no Oeiras Open 125, no Jamor, e que este vai ser o seu último Millennium Estoril Open. O lisboeta de 35 anos qualificou-se para a segunda e última ronda da fase de qualificação do torneio português, depois de uma reviravolta fabulosa diante do eslovaco Jozef Kovalik, num encontro em que esteve a perder por 4-6, 2-5."Foi um encontro difícil para mim porque este vai ser o meu último Estoril Open e queria estar em court o maior tempo possível. Tinha o meu filho nas bancadas e agarrei-me ao que pude. O público ajudou bastante e essa mistura toda fez-me dar a volta", frisou.O sonho de Sousa seria retirar-se somente no Lisboa Belém Open, mas o seu físico fá-lo-á antecipar o adeus aos courts. "A ideia seria terminar no Lisboa Belém Open [no seu clube, o CIF], mas não vou chegar lá [é em outubro]. Por isso em princípio devo acabar em Oeiras."