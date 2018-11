Pedro Sousa derrotado na final do torneio de Guayaquil

Pedro Sousa perdeu este domingo o segundo torneio consecutivo no circuito Challenger, ao sair derrotado frente ao argentino Guido Andreozzi na final de Guayaquil, prova equatoriana em terra batida.Pedro Sousa, 124.º classificado do 'ranking' mundial, perdeu por 7-5 o 'set' inicial perante o terceiro cabeça de série e 97.º da hierarquia ATP, impondo-se no segundo parcial, por desequilibrado 6-1, antes de voltar a ceder, por 6-4, após uma hora e 55 minutos de encontro.Uma semana após ter perdido na final do torneio de Lima com o chileno Christian Garín, por duplo 6-4, o tenista luso voltou a ceder no jogo decisivo em Guayaquil, onde procurava conquistar o terceiro título do ano no circuito Challenger, depois dos triunfos em Pullach, na Alemanha, e em Braga.Além de Pedro Sousa, de 30 anos, disputaram também o torneio equatoriano os portugueses João Domingues e Gastão Elias, que foram eliminados na primeira eliminatória da prova.